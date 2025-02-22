БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лондон ищет виноватых

Лондон ищет виноватых

Да что ж ты будешь делать, а?! Вот неправильно украинцы западным оружием воюют и всё тут!   Примерно так можно интерпретировать статью в The Telegraph, рассказывающую о жалобах британского Минобороны на ВСУ и их метод ведения боевых действий.

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