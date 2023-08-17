ФОТО: JAKOB RATZ/GLОBALLООKPRЕSS ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Не тех боятся украинцы. Не "русский агрессор" идёт забрать у них кровно нажитое, а ближайший друг и союзник – поляк.
ПОЛЯКИ ВЫСЕЛЯЮТ УКРАИНЦЕВ ИЗ ЛЬВОВА: ЗАПАДНАЯ УКРАИНА ПРОДАНА
Комментарии
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Alexandr Paval
Не нужна нам Западенская еуропа. Зачем россиянам этот геморрой на сотни лет? Душить бандеровцев надо было сразу после войны. Или выселять в Сибирь лес рубить. А сейчас пускай дербанят. Тока про Одессу автор зря сказанул.
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16 час.
Николай Игнатьев
А гнать кто будет? Александр с дивана? Или это право предоставлено другим?Которые дивана не имеют?
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13 час.
Людмила Свириденко
Одно хорошо, там с водой напряженка. И сейчас, вряд ли лучше стало!)))
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13 час.
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