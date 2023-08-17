ПОЛЯКИ ВЫСЕЛЯЮТ УКРАИНЦЕВ ИЗ ЛЬВОВА: ЗАПАДНАЯ УКРАИНА ПРОДАНА

Alexandr Paval

Не нужна нам Западенская еуропа. Зачем россиянам этот геморрой на сотни лет? Душить бандеровцев надо было сразу после войны. Или выселять в Сибирь лес рубить. А сейчас пускай дербанят. Тока про Одессу автор зря сказанул.