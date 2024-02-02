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Царьград

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Богатейшие русские стали ещё богаче: Их общее состояние выросло на $7,95 млрд

Богатейшие русские стали ещё богаче: Их общее состояние выросло на $7,95 млрд

Bloomberg подсчитал, на сколько увеличилось состояние богатейших жителей России с начала года.Стало известно, что с начала нынешнего года состояние богатейших русских граждан уже успело вырасти на 7,95 миллиарда долларов.

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