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В Керченском проливе атакован паром

В Керченском проливе атакован паром

Судно подверглось нападению в порту «Кавказ». Губернатор Краснодарского края сообщил о жертвах на борту.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Отвечать надо адекватно, а не сопли жевать и озабоченность выражать.
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15 час.
лина любимцева
Нужно ОТГОНЯТЬ жЫдо-бандэровцев от Черного моря. Иначе покоя никогда не будет.  Мои соболезнования керчанам.
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9 час.
лл
лина любимцева
Только разговоры о &quot;санитарной зоне&quot;.... Где она?  До Керченского пролива еще долететь нужно. Почему не отслеживают?!! Или нечем? Ничего не понятно...
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9 час.

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