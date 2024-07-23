В Керченском проливе атакован паром

Отвечать надо адекватно, а не сопли жевать и озабоченность выражать.

Нужно ОТГОНЯТЬ жЫдо-бандэровцев от Черного моря. Иначе покоя никогда не будет. Мои соболезнования керчанам.

лл

лина любимцева

Только разговоры о "санитарной зоне".... Где она? До Керченского пролива еще долететь нужно. Почему не отслеживают?!! Или нечем? Ничего не понятно...