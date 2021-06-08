Еще три "Спортивных дворика" построили для жителей Уссурийска

Еще три "Спортивных дворика" построили для жителей Уссурийска

В рамках муниципального проекта "Спортивный дворик" прошли приемку еще три объекта. Для активных уссурийцев в городе установили две хоккейные коробки и огороженную площадку с уличными тренажерами, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх