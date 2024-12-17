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«Герани расцветают» над Полтавой и Сумами, ВС РФ получат «убийственную систему» для уничтожения врага, удары по Украине на сегодня, 17 декабря

«Герани расцветают» над Полтавой и Сумами, ВС РФ получат «убийственную систему» для уничтожения врага, удары по Украине на сегодня, 17 декабря

«Герани расцветают» над Полтавой и Сумами, ВС РФ получат «убийственную систему» для уничтожения врага, удары по Украине на сегодня, 17 декабря Юлия СоколоваТочный прилет по объекту противника в промышленной зоне Дергачей Харьковской области, В Сумской области накрыли место временной дислокации бандеровцев, подполье пообщает о множестве машин армейской скорой помощь.

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