«Герани расцветают» над Полтавой и Сумами, ВС РФ получат «убийственную систему» для уничтожения врага, удары по Украине на сегодня, 17 декабря Юлия СоколоваТочный прилет по объекту противника в промышленной зоне Дергачей Харьковской области, В Сумской области накрыли место временной дислокации бандеровцев, подполье пообщает о множестве машин армейской скорой помощь.