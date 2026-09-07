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Набережная Артамонова и культурный вектор Воронежа: итоги планёрки в мэрии

Набережная Артамонова и культурный вектор Воронежа: итоги планёрки в мэрии

7 сентября под председательством главы города Сергея Петрина состоялось очередное планёрное совещание в администрации Воронежа.

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