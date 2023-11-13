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Неизвестный забросил пакет с гранатой на территорию поликлиники на Кустодиева

Экспертиза установила, что взрывчатых веществ граната не содержит. Неизвестный накануне средь бела дня подошёл к ограждению городской поликлиники № 97 на улице Кустодиева и бросив пакет на территорию, заявив, что там бомба.

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