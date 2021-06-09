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Джокович одержал 220-ю победу над топ-10 и 40-й раз вышел в полуфинал ТБШ

Первая ракетка мира Новак Джокович на «Ролан Гаррос» обыграл №9 Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 6:7, 7:5) и вышел в полуфинал.

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