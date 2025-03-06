Три двойни за сутки: в Краснодаре неплохое пополнение

Всего на Кубани за сутки родилось 150 младенцев.За минувшие сутки на Кубани появилось на свет 150 новорожденных, сообщает глава регионального министерства здравоохранения Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.
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