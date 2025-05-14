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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гранлунд впервые сделал хет-трик в плей-офф НХЛ. Он забросил все 3 шайбы «Далласа» в 4-м матче серии с «Виннипегом» (3:1), реализовав все 3 броска в створ

Гранлунд впервые сделал хет-трик в плей-офф НХЛ. Он забросил все 3 шайбы «Далласа» в 4-м матче серии с «Виннипегом» (3:1), реализовав все 3 броска в створ

Форвард «Далласа» забросил все шайбы своей команды в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (3:1, 3-1).

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