СМИ: в офисе Зеленского царит паника из-за переговоров МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией в Стамбуле, сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.