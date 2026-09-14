С 1 октября вступят в силу изменения в назначении детских пособий. Что нового ждёт родителей

С 1 октября 2026 года вступает в силу ряд изменений, которые напрямую затронут семьи с детьми. Главное новшество касается механизма назначения единого пособия: теперь Социальный фонд России будет оценивать не только официальные доходы и имущество заявителей, но и обороты по их банковским счетам и вкладам.