С 1 октября вступят в силу изменения в назначении детских пособий. Что нового ждёт родителей

С 1 октября 2026 года вступает в силу ряд изменений, которые напрямую затронут семьи с детьми. Главное новшество касается механизма назначения единого пособия: теперь Социальный фонд России будет оценивать не только официальные доходы и имущество заявителей, но и обороты по их банковским счетам и вкладам.
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