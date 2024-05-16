Территорию рядом с тульским Центральным парком отдадут под хранение транспорта

Речь идет об участке в районе улицы Фридриха Энгельса. Постановление об изменении условно разрешенного вида использования, на «хранение автотранспорта», подписал глава городской администрации Илья Беспалов.
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