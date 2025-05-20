В Петрозаводске детский сад «Мармеландия» оштрафовали на 10 000 рублей

15 января текущего года мировым судьей удовлетворены требования Роспотребнадзора Карелии о привлечении к административной ответственности образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад № 64 «Мармеландия», об этом сообщили в ведомстве.
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