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Райзен: «Если в медиафутболе будет награда по типу «Золотого мяча», я бы ее отдал Эду»

Райзен считает Эдамса лучшим игроком года в медиафутболе.  «Если в медиафутболе будет награда по типу «Золотого мяча», я бы ее отдал исключительно Эду, он сделал результат в самых важных матчах для 2D.

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