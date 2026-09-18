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FiNE NEWS

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Путин задал жару: Россия взлетит на крыльях 75 обновлённых аэропортов к 2030 году!

Когда речь заходит о будущем российской авиации, глаза загораются по-настоящему. Владимир Путин только что задал мощный вектор развития: к 2030 году в стране должны полностью преобразиться как минимум 75 аэропортов.

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