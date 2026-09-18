Путин задал жару: Россия взлетит на крыльях 75 обновлённых аэропортов к 2030 году!

Когда речь заходит о будущем российской авиации, глаза загораются по-настоящему. Владимир Путин только что задал мощный вектор развития: к 2030 году в стране должны полностью преобразиться как минимум 75 аэропортов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бразильцы выбираю...
- Ссора из-за фразы...
- Стубб стал главны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым