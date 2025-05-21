Путин поручил представить к госнаградам муниципальных деятелей Курской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил представить к государственным наградам муниципальных деятелей Курской области, внесших особый вклад в освобождение региона от Вооруженных сил Украины.
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