Superjet совершил первый полёт с отечественными двигателями ПД-8

Константин Самарин

20 лет танцев с бубном вокруг этого "Суперджета", Да за это время модель уже морально устарела. Пора отказаться от всех этих "доработок", и серьезно заняться созланием нового самолета, который-бы соответствовал всем параметрам безопасности и комфорта, и не требовал-бы полувека доделок.