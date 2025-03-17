Самолёт Superjet совершил первый полёт с отечественными двигателями ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказали в «Ростехе».
Superjet совершил первый полёт с отечественными двигателями ПД-8
Комментарии
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Константин Самарин
20 лет танцев с бубном вокруг этого "Суперджета", Да за это время модель уже морально устарела. Пора отказаться от всех этих "доработок", и серьезно заняться созланием нового самолета, который-бы соответствовал всем параметрам безопасности и комфорта, и не требовал-бы полувека доделок.
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