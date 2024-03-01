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Экс-игрок Бушманов о замене Промеса в "Спартаке: думаю, Угальде будет играть

Экс-игрок Бушманов о замене Промеса в "Спартаке: думаю, Угальде будет играть

Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Бушманов поделился размышлениями на тему, кто в составе красно-белых сможет заменить нападающего Квинси Промеса, который не примет участия в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" из-за того, что был задержан в ОАЭ.

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