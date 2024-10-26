Саммит БРИКС показал, что Соединенным Штатам и европейским странам не удалось изолировать Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аргентинского аналитика и посла российского общества «Знание» Кристиана Ламеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии