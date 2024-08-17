В поселке Карелии будут менять ржавые мусорные контейнеры на новые

В Рабочеостровске постепенно заменят пришедшие в негодность контейнеры на новые с крышкой В поселок Рабочеостровск Кемского района Карелии прибыла партия новых пластиковых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.
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