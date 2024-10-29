Омск өлкәсенең су басудан зыян күргән Әбәркүл авылында мәдәният йорты төзелә

Омск өлкәсе Усть-Ишем районының Әбәркүл авылында мәдәният йорты төзелә. Төзелеш эшләре белән «Бөтендөнья татар конгрессы фонды» республика иҗтимагый хәйрия фонды директоры Артур Сабиров танышты, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.
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