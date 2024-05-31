Экс-специалист Пентагона по радиоэлектронной борьбе об эффективности российских РЭБ

На фоне растущего числа сообщений в западных источниках, где обсуждается серьёзное воздействие продвинутых возможностей РЭБ русских, эксперт исследовательской группы EMP Task Force и бывший офицер Министерства обороны США Дэвид Пайн предоставил дополнительные сведения о РЭБ-возможностях России.
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