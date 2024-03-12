Во Франции выигравшему €4,5 млн банкиру BNP не разрешили оставить их себе

Суд в Париже обязал бывшего сотрудника банка BNP Paribas вернуть выигранные им €4,5 млн по делу о несправедливом увольнении в 2013 году, поскольку ранее банкир уже использовал аналогичные аргументы в Лондонском суде, получив компенсацию в размере $104 тыс.