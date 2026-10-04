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Царьград

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На Южном Урале 5 октября ожидаются очень сильный снег и гололед

На Южном Урале 5 октября ожидаются очень сильный снег и гололед

В ночь и днем 5 октября в отдельных районах севера Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, в горах — до критерия очень сильных, а также гололед, налипание снега на провода и гололедица на дорогах.

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