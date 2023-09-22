Военное обозрение

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Американский аналитик Кафарелла попыталась опровергнуть негативные оценки контрнаступления ВСУ

Американский аналитик Кафарелла попыталась опровергнуть негативные оценки контрнаступления ВСУ

Продолжающееся уже почти четыре месяца контрнаступление ВСУ встречает нелестные оценки со стороны многих военных экспертов, и западных в том числе.

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