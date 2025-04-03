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Трамп вводит пошлины США: исторические изменения в торговой политике

Трамп вводит пошлины США: исторические изменения в торговой политике

Белый дом провёл конференцию с республиканскими законодателями, обсуждая введение новых импортных пошлин.

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