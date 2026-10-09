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OpenAI denies firing researchers for raising safety concerns

Three former OpenAI researchers who say they were fired last week for raising safety concerns about the company's AI models, which OpenAI denies.

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