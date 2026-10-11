Сборная России по дзюдо вышла в четвертьфинал командного турнира на чемпионате мира

Сборная России по дзюдо вышла в четвертьфинал командных соревнований чемпионата мира в Баку. В 1/8 финала россияне всухую обыграли дзюдоистов из команды Южной Кореи (4-0).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Политолог Шаповал...
- Политолог Шаповал...
- Политолог Шаповал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым