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TMZ: звезда "Жестоких игр" Сэльма Блэр задержана за дебош на борту самолета

TMZ: звезда "Жестоких игр" Сэльма Блэр задержана за дебош на борту самолета

Актриса Сэльма Блэр задержана после дебоша на рейсе в Нью-Йорк: драки, укусы и попытка открыть дверь в полёте.

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