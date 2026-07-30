Запрет на песни Паулса назвали очередным шагом Латвии к утрате своей культуры

РИА Новости/Евгений Биятов Советник президента России Елена Ямпольская 30 июля, комментируя запрет на исполнение в Латвии ряда песен композитора Раймонда Паулса, заявила, что власти республики продолжают бороться с русским словом и в итоге наносят ущерб собственной культуре.