РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 244 подписчика

Запрет на песни Паулса назвали очередным шагом Латвии к утрате своей культуры

Запрет на песни Паулса назвали очередным шагом Латвии к утрате своей культуры

РИА Новости/Евгений Биятов Советник президента России Елена Ямпольская 30 июля, комментируя запрет на исполнение в Латвии ряда песен композитора Раймонда Паулса, заявила, что власти республики продолжают бороться с русским словом и в итоге наносят ущерб собственной культуре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии