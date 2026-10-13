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"Продавать нечего": почему в Барнауле за неделю цена квартиры выросла на миллион

"Продавать нечего": почему в Барнауле за неделю цена квартиры выросла на миллион

В Алтайском крае фиксируется рост ипотечного кредитования и вместе с тем дефицит предложения жилья в сегменте до 10–11 млн рублей.

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