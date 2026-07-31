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«ПСЖ» Сафонова или «Вилла» Эмери? Эксперты предсказали, кто выиграет Суперкубок УЕФА

«ПСЖ» Сафонова или «Вилла» Эмери? Эксперты предсказали, кто выиграет Суперкубок УЕФА

Первый трофей нового сезона будет разыгран уже 12 августа.Первый трофей нового сезона будет разыгран уже 12 августа.

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