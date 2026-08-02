Школьница уехала на велосипеде к бабушке в Москву и пропала без вести

В Подмосковье ищут 12-летнюю девочку, которая уехала в сторону столицы на велосипеде.В Московской области волонтёры и полицейские пытаются найти 12-летнюю школьницу, которая исчезла по дороге к родственникам.
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