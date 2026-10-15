Уголовные дела для вынесения приговоров с конфискацией имущества заводят на Украине против украинцев, воевавших в составе Вооруженных сил России, сообщает 15 октября РИА новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
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