МИД Вьетнама заверил США в стратегическом партнерстве после визита Путина

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком заявил, что Ханой считает Вашингтон "стратегическим партнером" и поддерживает его сотрудничество с другими странами региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии