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МИД Вьетнама заверил США в стратегическом партнерстве после визита Путина

МИД Вьетнама заверил США в стратегическом партнерстве после визита Путина

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком заявил, что Ханой считает Вашингтон "стратегическим партнером" и поддерживает его сотрудничество с другими странами региона.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Мало американцы травили вьетнамцев . Мало уродов ,рожают теперь вьетнамцы. И хрен с ними.
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12 час.

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