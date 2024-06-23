МИД Вьетнама заверил США в стратегическом партнерстве после визита Путина

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком заявил, что Ханой считает Вашингтон "стратегическим партнером" и поддерживает его сотрудничество с другими странами региона.