Странные пещеры на Луне могут иметь температуру, достаточно комфортную для жизни человека

Температура на Луне может варьироваться от нестерпимой жары до лютого мороза в зависимости от того, ночь это или день, но ученые считают, что там вполне могут быть укрытые ямы и пещеры, где температура вполне приемлема – независимо от времени суток.
Температура на Луне может варьироваться от нестерпимой жары до лютого мороза в зависимости от того, ночь это или день, но ученые считают, что там вполне могут быть укрытые ямы и пещеры, где температура вполне приемлема – независимо от времени суток.
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