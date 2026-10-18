Почему Запад больше не считает Зеленского легитимным и что это значит для Украины? Как британский компромат лишил Зеленского свободы действий? Кто заработал полмиллиарда долларов на дронах и почему это стало нормой? И как антикоррупционные органы Украины стали инструментом внешнего управления? Евгений Мураев, украинский оппозиционный политик, ответил на вопросы зрителей и читателей.