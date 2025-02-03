МИД РФ: разговор с Украиной возможен на основе Стамбульских договоренностей

Россия готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, но для их старта необходимо решить юридические вопросы, связанные с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского и его указом о запрете диалога с Москвой.
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