МИД РФ: разговор с Украиной возможен на основе Стамбульских договоренностей

Россия готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, но для их старта необходимо решить юридические вопросы, связанные с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского и его указом о запрете диалога с Москвой.