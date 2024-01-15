Суд в Москве запретил продажу в интернете устройств, скрывающих от камер номера авто

Один из судов Москвы запретил продажу в интернете устройств, скрывающих от камер номера машин. Как пишет Комсомольская правда, подобные объявления противоречат нормам федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
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