Кадровые офицеры ВСУ в приграничье начали сдаваться в плен целыми группами

Интенсивные бои в приграничье вынудили украинских боевиков массово сдаваться в плен. Даже на относительно спокойных участках офицеры Вооруженных сил Украины целыми группами складывали оружие, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии