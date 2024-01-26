Помидоры по-разному отреагировали на друзей и врагов

Исследователи активно изучают способы, которые позволяют растениям обмениваться информацией. Согласно опубликованным работам, папоротники для смены пола общаются с помощью феромонов, а грибы после дождя посылают друг другу электрические сигналы.
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