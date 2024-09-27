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Белоусов поздравил военных с освобождением от ВСУ Украинска и Лесовки в ДНР

Белоусов поздравил военных с освобождением от ВСУ Украинска и Лесовки в ДНР

Руководитель министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением от Вооруженных сил Украины населенных пунктов Украинск и Лесовка в Донецкой Народной Республике.

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