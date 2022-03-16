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Следователи раскрыли убийство 20-летней давности у кафе в Зеленогорске

Тело зарезанного мужчины нашли осенью 2003 года в Курортном районе Петербурга. Полиция задержала 15 марта 50-летнего мужчину по подозрению в убийстве человека, совершенном 18 октября 2003 года у кафе «Белая ночь» на проспекте Ленина в Зеленогорске.

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