Марочко: СБУ ведет "беседы" с применением силы с "отказниками" под Купянском

REUTERS/Gleb Garanich Представители СБУ, а также подразделения нацполиции Украины "КОРД" прибыли в Купянск, чтобы вести "разъяснительные беседы" с применением силы с военными, отказывающимися выполнять приказы командования ВСУ.
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