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Царьград

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Четверо, включая троих детей, пострадали в ДТП на трассе в Приморском крае

Четверо, включая троих детей, пострадали в ДТП на трассе в Приморском крае

В Приморском крае произошла авария с участием "Субару Форестер", в результате которой пострадали четверо, включая троих детей.

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