В России резко вырос спрос на товары для дачи и огорода

С начала года спрос на товары для дачи и огорода вырос на 15–25% в годовом выражении. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на коммерческого директора федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаила Коптева.
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