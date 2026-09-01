Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Есть чем похвастаться

Есть чем похвастаться

Нас… хм… санкционируют, а мы крепчаем.Нет, правда!С одной стороны, постоянная апелляция к тому, как мы тесно сплетены с мировым развивающимся большинством, может показаться немного искусственной…Как бы самовосхвалением на фоне отсутствия реальных успехов…С другой стороны, факт остается фактом: есть БРИКС, есть ШОС, и Россия в этих организациях далеко не последний по значению участник.

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