Reuters: Австрия просит RBI отказаться от покупки доли в Strabag

Австрийские власти настаивают, чтобы Raiffeisen Bank International (RBI) вышла из сделки по покупке доли в строительной компании Strabag, ранее связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской, пишет Reuters , ссылаясь на источники.
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